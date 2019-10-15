Саммельвуо прокомментировал разгром Туниса на Кубке мира по волейболу
Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо поделился впечатлениями от победы над командой Туниса в матче заключительного тура Кубка мира в Японии со счётом 3:0 (25:16, 25:16, 25:15).
«Я очень доволен быстрой победой. Мы играли сосредоточенно после столь долгого турнира. Это был отличный опыт. Я рад, что мы здоровы. Мы проанализируем весь сезон после этого турнира. Мы контролировали игру на подаче и приёме, а после этого атаковали», — приводит слова Саммельвуо официальный сайт Международной федерации волейбола.
В 11 встречах турнира российские волейболисты одержали пять побед. Обладателем титула досрочно стала сборная Бразилии. Второе место заняли поляки, третье — американцы.
Российские волейболисты разгромной победой завершили выступление на Кубке мира
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