Марокканский бегун-рекордсмен дисквалифицирован на 4 года за ЭПО

Марокканский легкоатлет Мустафа Эль Азиз дисквалифицирован на 4 года за применение эритропоэтина, сообщается в «твиттере» Athletics Integrity Unit (независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике). 33-летний спортсмен, завоевавший серебро в беге на 10 000 м в рамках чемпионата Африки 2014 года, в августе был временно отстранён от участия в соревнованиях.
Положительными оказались допинг-пробы, которые были взяла у Мустафы 7 июня на соревнованиях в Хорватии и неделей позже на турнире во Франции. После обнародования информация о положительной пробе Эль Азиз заявил, что ЭПО не принимал, однако от вскрытия пробы «Б» отказался. Затем он перестал выходить на связь с представителями Athletics Integrity Unit.
Мустафа является действующим рекордсменом Марокко в полумарафоне.
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