Сборная России одержала 4-ю победу кряду на чемпионате мира по кёрлингу в миксте

Сборная России в матче группового этапа чемпионата мира по кёрлингу среди смешанных команд в Абердине (Шотландия) обыграла команду Англии со счётом 9:3. В состав российской команды на этот турнир включены Александр Ерёмин (скип), Анастасия Москалёва, Даниил Горячев и Дарья Морозова.
Россияне одержали четвёртую победу подряд на нынешнем чемпионате мира. Сегодня, 15 октября, сборная России в рамках группы E проведёт ещё один матч — с командой Бельгии. По три лучшие команды из каждой группы и одна сборная из числа занявших четвёртое место выйдут в плей-офф.
Чемпионаты мира по кёрлингу среди смешанных команд проводятся с 2015 года. В 2016 году сборная России выиграла золото, а в 2018 году завоевала бронзовые награды. Действующим чемпионом мира является команда Канады.
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