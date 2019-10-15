Сборная России одержала 4-ю победу кряду на чемпионате мира по кёрлингу в миксте

Сборная России в матче группового этапа чемпионата мира по кёрлингу среди смешанных команд в Абердине (Шотландия) обыграла команду Англии со счётом 9:3. В состав российской команды на этот турнир включены Александр Ерёмин (скип), Анастасия Москалёва, Даниил Горячев и Дарья Морозова.

Россияне одержали четвёртую победу подряд на нынешнем чемпионате мира. Сегодня, 15 октября, сборная России в рамках группы E проведёт ещё один матч — с командой Бельгии. По три лучшие команды из каждой группы и одна сборная из числа занявших четвёртое место выйдут в плей-офф.

Чемпионаты мира по кёрлингу среди смешанных команд проводятся с 2015 года. В 2016 году сборная России выиграла золото, а в 2018 году завоевала бронзовые награды. Действующим чемпионом мира является команда Канады.