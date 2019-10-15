NYT: в России признали подмену результатов допинг-проб звёздных спортсменов

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус на конференции в Колорадо подтвердил, что в данные Московской лаборатории, которые были переданы ВАДА, были внесены многочисленные изменения с целью защиты репутации бывших звёздных спортсменов, которые теперь занимают государственные посты и являются высокопоставленными спортивными чиновниками в России, сообщает The New York Times. Всего были изменены результаты по тысячам проб.

Это может усложнить шансы России избежать нового наказания от ВАДА. Менее чем через две недели ВАДА решит, применять ли более серьёзные санкции к российским спортивным федерациям.

По словам Гануса, доступ к данным лаборатории могли получить только очень влиятельные люди. Глава РУСАДА объяснил свои публичные заявления тем, что хочет уберечь нынешнее и будущие поколения российских спортсменов от страданий, которые причиняют другие люди: «Россия — спортивная страна высокого уровня, но люди, которые ответственны за решение в этой ситуации выбрали неправильный путь и подход».

«В спортивных кругах есть подозрение, что Россия позволила Ганусу делать публичные заявления по этой теме, чтобы он мог отделить работу РУСАДА от руководства государства. Правительство по-прежнему считает лабораторию местом преступления, которое находится под контролем официальных лиц, а не антидопингового агентства», — написал журналист NYT.



Глава USADA Трэйвис Тайгарт поддержал коллегу, так отреагировав на ситуацию: «Может ли ВАДА вообще считать национальную антидопинговую систему ответственной за вещи, которыми заведует министерство?»