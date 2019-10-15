Бутырская: если бы с Трусовой было нереально бороться, все бы уже закончили

Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская считает, что россиянку Александру Трусову вполне реально обыгрывать и без четверных прыжков.



«С Трусовой будет трудно бороться, все это прекрасно понимают. Если Саша будет чисто кататься, то остальным вообще нельзя ошибаться. Ещё и делать все необходимо на самые высокие уровни, и дорожки, и вращения, зарабатывать на тройных максимальные плюсы от судей. Но я не могу сказать, что Трусова на данный момент лидер сборной. Она — умничка, но с ней можно бороться, иначе все бы закончили заниматься фигурным катанием. Все будут работать, стараться, искать свои какие-то преимущества. А они есть у каждого. У Трусовой это пока четверные, но и у остальных есть, что показать.



Желаю девочкам удачи, терпения, они у нас лучшие. Молодцы, что вдохнули новую жизнь в фигурное катание. Наш вид спорта стал умирать, а сейчас не только у нас в стране это модно и популярно, весь мир смотрит. И если раньше это была дуэль Загитовой и Медведевой, то сейчас мы любуемся на всех фигуристок», — цитирует Бутырскую «Команда России».