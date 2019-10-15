Слабовидящие стрелки впервые в истории разыграли медали чемпионата мира

В Сиднее (Австралия) на чемпионате мира по пулевой стрельбе под эгидой Международного паралимпийского комитета впервые в истории прошли соревнования слабовидящих спортсменов, сообщает официальный сайт организации.
Слабовидящие стали третьей категорией лиц, которые в начале года получили право участвовать в соревнованиях МПК по стрельбе, а теперь впервые выступили на мировом первенстве.
Обладателем золотой медали с мировым рекордом 242,3 балла стал финн Тимо Нистром, который на 10 баллов опередил серебряного призёра Даниэля Валоэ из Норвегии. Бронзу завоевал американец Джим Садецки.
«Такой награды у меня ещё не было. Я становился чемпионом Европы, но не мира. Обычно я занимаю четвёртое место, но в этот раз стал первым. Ощущения прекрасные», — сказал Нистром.
Чемпионат мира завершится 18 октября.
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