Бутырская: смотришь на Загитову и думаешь, что, может, и не нужны ей четверные

Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская отметила, как олимпийская чемпионка Алина Загитова сильно начала новый сезон.
«С Алиной сложно соревноваться, у неё столько званий, она заслужила доброе отношение судей. При этом она так хорошо начала сезон – прекрасные контрольные прокаты, прекрасно выступила на Japan Open. И ведь не даёт себе слабинки!
У неё очень сильная программа: ни одного пустого места, сложные заходы, выезды, связка на связке. Очень гармонично, пусть без четверных, но на неё смотришь и думаешь, что, может, и не нужны они», – цитирует Бутырскую «Команда России».
Ранее Загитова в составе команды Европы стала победительницей турнира Japan Open 2019, а затем выступила на шоу Carnival On Ice, где показала новую версию номера под песню Билли Айлиш Bad Guy.
Вместе с Алиной в Japan Open 2019 приняли участие Александра Трусова, испанец Хавьер Фернандес и Денис Васильевс из Латвии. Фигуристы показывали только произвольные программы.
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