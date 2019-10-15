Российские волейболисты не вошли в символическую сборную Кубка мира

В Японии завершился розыгрыш Кубка мира по волейболу среди мужских сборных. Победителем соревнований стала сборная Бразилии. Серебро досталось полякам, бронза — американцам.

Самым ценным игроком турнира был назван бразилец Алан Соуза.

В символическую сборную вошли:

Связующий: Мика Кристенсон (США).

Доигровщики: Вильфредо Леон (Польша), Юки Исикава (Япония).

Диагональный: Юдзи Нисида (Япония).

Блокирующие: Максвелл Холт (США), Лукас Сааткамп (Бразилия).

Либеро: Талес Осс (Бразилия).

Сборная России заняла шестое место, выиграв 5 матчей из 11. Россияне оказались сильнее команд Ирана (3:1), Канады (3:2), Египта (3:1), Италии (3:1) и Туниса (3:0), а также проиграли Австралии (2:3), Бразилии (0:3), Польше (1:3), Японии (1:3), Аргентине (1:3) и США (0:3).