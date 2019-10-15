Российские волейболисты не вошли в символическую сборную Кубка мира

В Японии завершился розыгрыш Кубка мира по волейболу среди мужских сборных. Победителем соревнований стала сборная Бразилии. Серебро досталось полякам, бронза — американцам.
Самым ценным игроком турнира был назван бразилец Алан Соуза.
В символическую сборную вошли:
Связующий: Мика Кристенсон (США).
Доигровщики: Вильфредо Леон (Польша), Юки Исикава (Япония).
Диагональный: Юдзи Нисида (Япония).
Блокирующие: Максвелл Холт (США), Лукас Сааткамп (Бразилия).
Либеро: Талес Осс (Бразилия).
Сборная России заняла шестое место, выиграв 5 матчей из 11. Россияне оказались сильнее команд Ирана (3:1), Канады (3:2), Египта (3:1), Италии (3:1) и Туниса (3:0), а также проиграли Австралии (2:3), Бразилии (0:3), Польше (1:3), Японии (1:3), Аргентине (1:3) и США (0:3).
- 15 октября 2019
-
18:48
-
17:34
-
17:24
-
16:33
-
15:26
-
14:42
-
14:04
-
13:13
-
12:54
-
12:39
-
12:22
-
11:54
-
11:00
-
10:42
-
10:28
-
09:32
-
09:15
-
08:31
-
00:50
-
00:11
- 14 октября 2019
-
23:47
-
23:00
-
22:29
-
21:23
-
20:23
-
19:56
-
19:19
-
18:55
-
18:12
-
17:53
-
17:49
-
17:31
-
17:20
-
16:54
-
16:00