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Российские волейболисты не вошли в символическую сборную Кубка мира

Российские волейболисты не вошли в символическую сборную Кубка мира
Другие / Волейбол 0

В Японии завершился розыгрыш Кубка мира по волейболу среди мужских сборных. Победителем соревнований стала сборная Бразилии. Серебро досталось полякам, бронза — американцам.

Самым ценным игроком турнира был назван бразилец Алан Соуза.

В символическую сборную вошли:
Связующий: Мика Кристенсон (США).
Доигровщики: Вильфредо Леон (Польша), Юки Исикава (Япония).
Диагональный: Юдзи Нисида (Япония).
Блокирующие: Максвелл Холт (США), Лукас Сааткамп (Бразилия).
Либеро: Талес Осс (Бразилия).

Сборная России заняла шестое место, выиграв 5 матчей из 11. Россияне оказались сильнее команд Ирана (3:1), Канады (3:2), Египта (3:1), Италии (3:1) и Туниса (3:0), а также проиграли Австралии (2:3), Бразилии (0:3), Польше (1:3), Японии (1:3), Аргентине (1:3) и США (0:3).

Сборная России заняла шестое место на Кубке мира по волейболу
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