Россия блистательно разгромила Иран. Как забивали лучшие голы, видео

Сборная России по футболу пробилась в финал I Всемирных пляжных игр, которые проходят в Дохе (Катар). Российская команда в полуфинале обыграла Иран со счётом 6:2.

Футболисты команды России первыми открыли счёт — отличился Алексей Макаров, который точно пробил со штрафного. Вскоре Фёдор Земсков забил с передачи Антона Шкарина, а затем Дмитрий Шишин замкнул подачу Юрия Крашенинникова с углового.

Во втором периоде Иран забил два гола и вернулся в игру, однако добиться большего не удалось. В конце игры иранцы пропустили ещё трижды.

В финале сборная России встретится с победителем полуфинального матча между командами Бразилии и Италии. Финал состоится завтра, 16 октября.

Видео доступно на странице BS Russia в YouTube.