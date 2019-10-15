Российские футболистки уступили Испании в полуфинале Всемирных пляжных игр
Женская сборная России по пляжному футболу не смогла выйти в финал Всемирных пляжных игр, которые проходят в Дохе (Катар). В полуфинальном матче россиянки проиграли команде Испании со счётом 2:3.
В составе сборной России точным ударом отметилась Наталья Зайцева. Ещё один мяч в воротах команды Испании оказался в результате автогола.
В поединке за бронзовые медали Россия сыграет с Бразилией. Испанки сразятся за золото с командой Великобритании.
Напомним, ранее в финал Всемирных пляжных игр вышли российские футболисты. В полуфинале сборная России нанесла поражение Ирану со счётом 6:2. Дубль оформил Фёдор Земсков, по голу забили Алексей Макаров, Дмитрий Шишин, Борис Никоноров и Андрей Новиков.
Турнир завершится завтра, 16 октября.
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