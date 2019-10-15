Сборная России взяла верх над Бельгией на ЧМ по кёрлингу в миксте

В матче чемпионата мира по кёрлингу среди смешанных команд сборная России со счётом 10:3 обыграла команду Бельгии. Турнир проходит в Абердине (Шотландия).

Команды выступают в группе E. В состав российской команды входят Александр Ерёмин (скип), Анастасия Москалёва, Даниил Горячев и Дарья Морозова.

Сборная России лидирует в группе, одержав пять побед в пяти матчах. Завтра, 16 октября, россияне встретятся с Финляндией.

В турнире принимают участие 40 команд, разделённые на пять групп. В плей-офф выходят по три лучшие сборные из каждой группы, а также одна лучшая команда, занявшая четвёртое место.



Мировое первенство среди смешанных команд проводится с 2015 года. Действующим чемпионом мира является сборная Канады.



Текущий турнир завершится 19 октября.