Сборная России взяла верх над Бельгией на ЧМ по кёрлингу в миксте

В матче чемпионата мира по кёрлингу среди смешанных команд сборная России со счётом 10:3 обыграла команду Бельгии. Турнир проходит в Абердине (Шотландия).
Команды выступают в группе E. В состав российской команды входят Александр Ерёмин (скип), Анастасия Москалёва, Даниил Горячев и Дарья Морозова.
Сборная России лидирует в группе, одержав пять побед в пяти матчах. Завтра, 16 октября, россияне встретятся с Финляндией.
В турнире принимают участие 40 команд, разделённые на пять групп. В плей-офф выходят по три лучшие сборные из каждой группы, а также одна лучшая команда, занявшая четвёртое место.
Мировое первенство среди смешанных команд проводится с 2015 года. Действующим чемпионом мира является сборная Канады.
Текущий турнир завершится 19 октября.
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