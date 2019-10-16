Ганус — о виновных в подделке данных лаборатории: спрашивайте у Колобкова

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал информацию, представленную в The New York Times, о том, что в данные Московской лаборатории были внесены многочисленные изменения с целью защиты репутации бывших звёздных спортсменов, которые теперь занимают государственные посты и являются высокопоставленными спортивными чиновниками в России.

«Последние обвинения, которые нам предъявили, связаны с манипуляциями с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Часть данных действительно была удалена. Является ли причиной манипуляций защита спортсменов, занимающих сейчас должности в правительстве? Это уже доводы, можете в New York Times позвонить и уточнить. Просто давайте подумаем, для чего были проведены эти манипуляции. Они связаны с изменениями в базе данных. В базе данных что? Данные спортсменов. Значит, удалялась информация по спортсменам. Это логика, я могу такую же выстроить.

Написали что ли, что это я так сказал? Послушайте, это могли быть данные по тем спортсменам, которые находятся где угодно. Но если изменяют базы данных, то это должны быть не просто спортсмены, а спортсмены, которых хотят скрыть даже ценой судьбы будущих спортсменов. Откуда я могу знать, кто эти люди? Здесь можно говорить только о предположениях, но логика именно такова.

Мы никак не связаны с базой данных. Спрашивайте у Колобкова про виновных", — цитирует Гануса «Спорт день за днём».

Павел Колобков является министром спорта России.

