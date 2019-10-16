Российская фигуристка Кошевая получила двухлетнюю дисквалификацию

Российская фигуристка Александра Кошевая дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил, информирует официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).
Сообщается, что нарушение было зафиксировано 7 марта 2019 года на Универсиаде в Красноярске. В пробе Кошевой был обнаружен торасемид. Срок отстранения 19-летней спортсменки завершится 6 марта 2021 года. Решение может быть обжаловано в течение трёх недель с момента получения мотивировочной части.
В отчёте ISU указано, что Кошевая призналась в употреблении вещества, но она не знала о его запрете. Фигуристка приняла препарат, чтобы снять отёк ноги, ни с кем не проконсультировавшись о его деталях. Россиянка признала свою ошибку.
На Универсиаде в Красноярске Кошевая в паре с Дмитрием Бушлановым завоевала бронзу в турнире спортивных пар.
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