Нагорный: никогда не задумывался о выступлении за другую страну

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике россиянин Никита Нагорный признался, что никогда не задумывался о выступлении за другую страну.

Если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишат статуса соответствия международному кодексу, российских спортсменов могут не допустить к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

«Никогда не задумывался о выступлении за другую страну. Сейчас у меня эмоций нет вообще никаких. Это потому что я всё выпустил на командном первенстве, и получилось так, что я себя сейчас чувствую, как будто чемпионат России выиграл. Осознание, наверное, придёт. А может и не придёт, и это, возможно, будет к лучшему, чтобы я не чувствовал этого», — цитирует Нагорного ТАСС.

Ранее на чемпионате мира в Штутгарте (Германия) Нагорный завоевал золото в личном многоборье и в опорном прыжке. Также он помог мужской сборной России впервые в истории выиграть командное первенство.