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В Кремле не комментируют ситуацию с претензиями ВАДА по допингу

В Кремле не комментируют ситуацию с претензиями ВАДА по допингу
Другие / Прочие виды спорта 0

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают возможным комментировать ситуацию с претензиями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА), поскольку все ответы по допингу уже были даны.

«Наши спортивные власти только что направили детальный ответ на вопросы ВАДА. На каждый из вопросов был предоставлен один ответ, отдельный ответ, поэтому давайте дождёмся реакции на эти наши ответы. Сейчас, в настоящий момент, не считаю возможным что-либо комментировать», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее ВАДА запустило процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу в связи с тем, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории.

Письмо с ответами ВАДА было отправлено 8 октября. Рассмотрение объяснений пройдёт 23 октября.

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