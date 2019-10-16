Транденков: раньше во ВФЛА ловили на допинге, а потом вымогали за прикрытие

Двукратный призёр Олимпийских игр в прыжках с шестом Игорь Транденков рассказал о допинговой системе во Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в 2000-х годах.
«В 2000-х годах было так: тебя заставляли покупать препараты у людей, которые стояли во главе федерации (не буду называть фамилии), в три раза дороже, чем это можно было достать. Потом ловили на допинг-контроле, потому что знали на что ловить. Это был простой тест. И потом с тебя ещё вымогали за прикрытие.
Одни и те же доктора кормили и продавали. Всё это было под патронажем главного тренера. Я не сомневаюсь, что президент федерации Валентин Васильевич Балахничёв тоже знал об этой системе. Он не мог не знать! Но не думаю, что он с этого имел мзду.
С чего вышел скандал? Агент бегуньи Лилии Шобуховой – мой друг Андрей Баранов. Когда была облава с ВАДА, она засветилась на допинге. Чтобы её прикрыть, Андрей лично привёз 350 тыс. евро. Отдал деньги в федерацию. Когда её не получилось «отмазать», ему вернули только 150 тыс.
После этого Лиля открыла рот. Кому понравится, когда тебя кидают на 200 тыс? Такая же история была и со Степановой. И много было спортсменов, которых, видимо, «отмазали», – приводит слова Транденкова «Спорт день за днём».
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