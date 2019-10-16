Авербух: Тотьмянина после операции сможет выйти на лёд 3 ноября

Хореограф Илья Авербух заявил, что олимпийская чемпионка 2006 года в парном фигурном катании Татьяна Тотьмянина должна восстановиться после операции к 3 ноября.
«Мы с Таней на связи, желаю ей скорейшего выздоровления. Всё хорошо. В скором времени она будет в форме, чтобы ответить на все вопросы. Это личные истории, они не требуют большого шума и огласки.
Нет сомнений, что 3 ноября она выйдет на лёд в шоу Игоря Крутого», — цитирует Авербуха РИА «Новости».
Ранее чемпионка ОИ-2006 перенесла операцию в связи с новообразованием в желчном пузыре.
Тотьмянина в паре с Максим Марининым завоевала золото на Олимпиаде в Турине. Дуэт выиграл два золота чемпионатов мира, пять — на чемпионатах Европы, а также первенствовал на чемпионатах России и в финалах Гран-при. С 2016 года Татьяна состоит в браке с олимпийским чемпионом 2002 года фигуристом Алексеем Ягудиным.
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