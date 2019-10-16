Тренер фигуристки Кошевой — о дисквалификации: глупость. Больше сказать нечего

Константин Безматерных, тренер российской фигуристки Александры Кошевой, прокомментировал решение 19-летней спортсменки употребить запрещённый препарат торасемид.

Кошевая была дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил во время зимней Универсиады 2019 года в Красноярске.

«У неё не было проблем с весом, её рабочий вес — около 43 кг, но была небольшая травма голеностопа. Она где-то вычитала, что торасемид снимает отёк. Прокомментировать это, кроме как глупость, я не могу. Ей 19 лет, сейчас много зависит от неё самой. Были разные ситуации, разные спортсмены, кто-то возвращался в спорт, кто-то нет. Она каждый день тренировалась, даже где-то в ущерб учёбе, для неё это было очень важно в жизни», — цитирует Безматерных ТАСС.