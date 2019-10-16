Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Тренер фигуристки Кошевой — о дисквалификации: глупость. Больше сказать нечего

Тренер фигуристки Кошевой — о дисквалификации: глупость. Больше сказать нечего
Другие / Фигурное катание 0

Константин Безматерных, тренер российской фигуристки Александры Кошевой, прокомментировал решение 19-летней спортсменки употребить запрещённый препарат торасемид.

Кошевая была дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил во время зимней Универсиады 2019 года в Красноярске.

«У неё не было проблем с весом, её рабочий вес — около 43 кг, но была небольшая травма голеностопа. Она где-то вычитала, что торасемид снимает отёк. Прокомментировать это, кроме как глупость, я не могу. Ей 19 лет, сейчас много зависит от неё самой. Были разные ситуации, разные спортсмены, кто-то возвращался в спорт, кто-то нет. Она каждый день тренировалась, даже где-то в ущерб учёбе, для неё это было очень важно в жизни», — цитирует Безматерных ТАСС.

Российская фигуристка Кошевая получила двухлетнюю дисквалификацию

Источник: ТАСС

Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019