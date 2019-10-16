Президент ФФККР: тот препарат, который приняла Кошевая, — это не допинг

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков отреагировал на двухлетнюю дисквалификацию 19-летней российской фигуристки Александры Кошевой.

Спортсменка употребила запрещённый препарат торасемид по незнанию, когда лечила отёк ноги.

«Законы для всех одинаковы. Какой бы вид спорта ни был. Тот препарат, который приняла Кошевая, — это не допинг, но он входит в список запрещённых препаратов. Случай, за который она наказана, подходит под классификацию «небрежность».

Мероприятия по просвещению в вопросах допинга? Мы их и так проводим. Постоянно. И кроме того, могу сказать, что на всероссийские соревнования спортсмены допускаются только при наличии сертификата о прохождении онлайн-семинаров, выданных РУСАДА», — цитирует Горшкова «Спорт день за днём».