Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Российские футболистки уступили Бразилии в матче за бронзу Всемирных пляжных игр

Российские футболистки уступили Бразилии в матче за бронзу Всемирных пляжных игр
Другие / Пляжный футбол 0

Женская сборная России по пляжному футболу не смогла завоевать бронзовые медали Всемирных пляжных игр, которые проходят в Дохе (Катар). В матче за третье место россиянки проиграли команде Бразилии со счётом 3:4.

В составе сборной России дубль оформила Анастасия Горшкова. Ещё один точный удар на счету Анны Черняковой.

В полуфинале россиянки уступили команде Испании со счётом 2:3.

Точным ударом в той встрече отметилась Наталья Зайцева. Ещё один мяч в воротах команды Испании оказался в результате автогола.

Напомним, ранее в финал Всемирных пляжных игр вышли российские футболисты. В полуфинале сборная России нанесла поражение Ирану со счётом 6:2. Дубль оформил Фёдор Земсков, по голу забили Алексей Макаров, Дмитрий Шишин, Борис Никоноров и Андрей Новиков.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию игрового дня.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019