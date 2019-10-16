Российские футболистки уступили Бразилии в матче за бронзу Всемирных пляжных игр

Женская сборная России по пляжному футболу не смогла завоевать бронзовые медали Всемирных пляжных игр, которые проходят в Дохе (Катар). В матче за третье место россиянки проиграли команде Бразилии со счётом 3:4.
В составе сборной России дубль оформила Анастасия Горшкова. Ещё один точный удар на счету Анны Черняковой.
В полуфинале россиянки уступили команде Испании со счётом 2:3.
Точным ударом в той встрече отметилась Наталья Зайцева. Ещё один мяч в воротах команды Испании оказался в результате автогола.
Напомним, ранее в финал Всемирных пляжных игр вышли российские футболисты. В полуфинале сборная России нанесла поражение Ирану со счётом 6:2. Дубль оформил Фёдор Земсков, по голу забили Алексей Макаров, Дмитрий Шишин, Борис Никоноров и Андрей Новиков.
«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию игрового дня.
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