Британский эксперт отверг обвинения Фараха в расизме и привёл в пример Шарапову

Журналист Daily Mail Мартин Самуэль в своей авторской колонке прокомментировал высказывания четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фараха.



Бегун выразил недовольство в связи с подозрениями в употреблении допинга, поскольку занимался в группе отстранённого на четыре года тренера Альберто Салазара. По мнению Фараха, СМИ изначально настроены против него, как и против многих чернокожих спортсменов.



«Мо Фараха коснулась очень специфическая форма расизма. Это тот же расизм, с которым столкнулись Брэдли Уиггинс, Гален Рапп или даже Мария Шарапова. Это подозрения, ассоциации, неопределённости. Так что на самом деле никакой это не расизм.



Фараху задают сложные вопросы не потому, что он темнокожий. Он получает их, поскольку провёл большую часть своей карьеры — самую продуктивную и успешную часть — под руководством грязного тренера», — приводит слова эксперта Daily Mail.

Мо Фарах обвинил британские СМИ в расизме