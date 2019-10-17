Шахматист Придорожный — чемпион России в рапиде
Гроссмейстер Алексей Придорожный стал победителем чемпионата России в рапиде. Соревнования проходят в Сочи.
По итогам 11 игровых туров сразу семь шахматистов набрали по 8,5 очков. Помимо Придорожного таким результатом отметились Иван Розум, Давид Закарян, Дмитрий Кокарев, Павел Понкратов, Александр Шиманов и Дмитрий Бочаров. Алексей одержал победу благодаря дополнительным показателям.
Победителем женского турнира стала Дарья Войт, в активе которой девять очков. Второе место заняла Екатерина Гольцева, набравшая 8,5 очков. На третьей строчке итоговой классификации расположилась Анастасия Боднарук (8,5 очков).
Уже с 18 октября в Сочи стартуют мужской и женский турниры по блицу.
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