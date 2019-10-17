Леонова: Туктамышеву принизили

Серебряный призёр чемпионата мира—2012 по фигурному катанию Алёна Леонова призналась, что согласна с Елизаветой Туктамышевой, которая выразила недовольство оценками в короткой программе на Finlandia Trophy. Чемпионка мира и Европы 2015 года в итоге заняла второе место, а победу одержала её соотечественница Алёна Косторная.

«Я была тоже абсолютно не согласна. Принизили Лизу. Такой огромный отрыв с Алёной в пять баллов – это слишком. У Лизы нашли неправильное ребро на флипе в короткой и произвольной программах. Я его не видела, когда смотрела её выступление. Какие-то придирки. Поснимали баллы где только можно.

Будут ли судьи тянуть учениц Тутберидзе? Думаю, что нет. Здесь всё зависит от того, как спортсмен катается. Мне кажется, что судьи ставят оценки за то, что видят на льду. Но у них могут быть любимчики. Для Алёны это был первый старт на взрослом уровне. Она сразу понравилась. Дальше Алёна может получать ещё более высокие оценки, если на первом турнире ей поставили такие огромные», — цитирует Леонову «Спорт день за днём».

Туктамышева: уже есть мысли, что будем менять перед Гран-при