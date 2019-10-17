Леонова: Трусова зациклена на прыжках

Серебряный призёр чемпионата мира—2012 по фигурному катанию Алёна Леонова оценила выступление в сезоне Александры Трусовой и Анны Щербаковой.

«Трусова прыгает четыре четверных в произвольной программе? Возможно, к концу сезона мы увидим и пять, и шесть четверных. Но в фигурном катании всё дело не только в прыжках. В плане второй оценки за компоненты Трусова может даже поспорить с Анной Щербаковой, которая имеет в своём арсенале всего лишь один лутц. Когда она его делает, мы видим совсем другое катание. Какие-то интересные связки. А не просто катание от прыжка к прыжку. Я понимаю, что четверные забирают очень много сил. С этим не поспорить. Практически все мужики ездят перебежками от одного угла к другому. Но всё-таки считаю, что женское фигурное катание не должно быть атлетическим.



У Щербаковой я женское катание уже вижу в этом сезоне. Трусова, мне кажется, зациклена именно на прыжках. Насколько я знаю по тренировкам, её не остановить. Прыгает, прыгает, прыгает… Если она хочет, кто её остановит?! Тем более это «ультра-си». Она может установить всевозможные рекорды», — цитирует Леонову «Спорт день за днём».