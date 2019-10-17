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Кокшаров — о назначении в «Вардар»: это вынужденная мера

Кокшаров — о назначении в «Вардар»: это вынужденная мера
Другие / Гандбол 0

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров прокомментировал своё назначение на пост главного тренера действующего победителя Лиги чемпионов северомакедонского «Вардара». Ранее специалист занимал в клубе должность спортивного директора.

«Решение принято президентом клуба Сергеем Самсоненко после матча Лиги чемпионов против «Киля» (македонский клуб уступил со счетом 20:31. – Прим. «Чемпионата»).

Мое назначение — вынужденная мера. Буду возглавлять «Вардар» до тех пор, пока клуб не подберет нового тренера, то есть в ближайшие несколько месяцев, возможно, до конца сезона. Функции спортивного директора клуба по-прежнему остаются на мне. Нагрузка возрастет, но это надо принимать и работать – другого не дано», — цитирует Кокшарова официальный сайт федерации гандбола России.

Главный тренер сборной России по гандболу возглавил «Вардар»
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