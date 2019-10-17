Попова: по-разному называем элементы: «уничтожитель позвоночника», «мясорубка»

Российская фигуристка Бетина Попопа рассказала о необычном сленге в фигурном катании.
«Фигурное катание — «фигурка» – почему нет? Сейчас вообще идёт тенденция упрощения всех слов. Фигурное катание – это, видимо, слишком длинно. Хоть я и не приверженец всех этих сокращений, люблю русский язык во всём его величии и считаю его воистину могучим и невероятно сильным и красивым, но если для удобства нужно сократить – хорошо.
Главное, чтобы это шло на пользу нашему спорту, чтобы он становился всё более и более популярным. И когда во всех сферах происходит процесс заимствования, упрощения и формирования нового сленга, то пускай спорт тоже не отстаёт в этой лексической гонке.
В фигурном катании полно терминов. В нашей паре мы используем особые обозначения чуть ли не для каждого движения: «вертолёт», «лопасти смерти», «жёрдочка», «уничтожитель позвоночника», «мясорубка» и ещё много чего.
В нашей группе катаются пары, представляющие разные страны, и мы друг у друга заимствуем какие-то названия: «прокат» – проехать программу целиком – наши иностранцы выучили это слово и теперь постоянно используют его. Также мы используем парочку их словечек – правда, они не особо цензурные, ими мы обозначаем самые сложные наши элементы», — цитирует Попову Sports.ru.
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