Объявлен предварительный состав женской сборной России по гандболу на ЧМ-2019

Тренерский штаб женской сборной России по гандболу во главе с Амбросом Мартином огласил имена 23 спортсменок, которые отправятся на тренировочный сбор в Новогорске.



Список, опубликованный на официальном сайте Федерации гандбола России, является предварительным составом на чемпионат мира, который пройдёт в Кумамото (Япония) с 30 ноября по 15 декабря. Тренировочный сбор национальной команды завершится 27 октября.



Состав сборной России:



Вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Полина Каплина (ЦСКА), Анастасия Лагина («Лада»)



Левые крайние: Кристина Кожокарь («Ростов-Дон»), Юлия Маркова (ЦСКА), Наталья Решетникова («Лада»)



Левые полусредние: Владлена Бобровникова («Ростов-Дон»), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Елена Михайличенко («Лада»)



Линейные: Яна Жилинскайте (ЦСКА), Анастасия Илларионова («Звезда»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Екатерина Матлашова («Кубань»)



Разыгрывающие: Ирина Никитина («Ростов-Дон»), Ярослава Фролова («Кубань»), Ольга Щербак («Лада»)



Правые полусредние: Валерия Ганичева («Звезда»), Валерия Маслова («Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко («Кубань»)



Правые крайние: Диана Голуб («Кубань»), Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).