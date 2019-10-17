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Объявлен предварительный состав женской сборной России по гандболу на ЧМ-2019

Объявлен предварительный состав женской сборной России по гандболу на ЧМ-2019
Другие / Гандбол 0

Тренерский штаб женской сборной России по гандболу во главе с Амбросом Мартином огласил имена 23 спортсменок, которые отправятся на тренировочный сбор в Новогорске.

Список, опубликованный на официальном сайте Федерации гандбола России, является предварительным составом на чемпионат мира, который пройдёт в Кумамото (Япония) с 30 ноября по 15 декабря. Тренировочный сбор национальной команды завершится 27 октября.

Состав сборной России:

Вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Полина Каплина (ЦСКА), Анастасия Лагина («Лада»)

Левые крайние: Кристина Кожокарь («Ростов-Дон»), Юлия Маркова (ЦСКА), Наталья Решетникова («Лада»)

Левые полусредние: Владлена Бобровникова («Ростов-Дон»), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Елена Михайличенко («Лада»)

Линейные: Яна Жилинскайте (ЦСКА), Анастасия Илларионова («Звезда»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Екатерина Матлашова («Кубань»)

Разыгрывающие: Ирина Никитина («Ростов-Дон»), Ярослава Фролова («Кубань»), Ольга Щербак («Лада»)

Правые полусредние: Валерия Ганичева («Звезда»), Валерия Маслова («Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко («Кубань»)

Правые крайние: Диана Голуб («Кубань»), Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).

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