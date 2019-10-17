Борцы получат $ 5 тыс. за победу на турнире памяти Ахмата Кадырова

Стали известны подробности предстоящего международного турнира по вольной борьбе памяти первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. Соревнования пройдут с 18 по 20 октября в Грозном.
Главными действующими лицами в составе сборной России станут олимпийский чемпион Сослан Рамонов, двукратный чемпион мира Магомедрасул Газимагомедов, призёр чемпионатов мира и Европы Ахмед Чакаев, а также призёры недавнего чемпионата мира в Нур-Султане (Казахстан) Алихан Жабраилов и Гаджи Набиев, говорится в сообщении Федерации спортивной борьбы России.
Победители каждой весовой категории получат $ 5000. Их тренеры — $ 1000. Серебряные и бронзовые медалисты получат $ 3000 и $ 1500 соответственно. Всего в соревнованиях выступят представители более 25 стран мира.
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