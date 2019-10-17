Шахматист Понкратов — чемпион России по блицу

В Сочи завершился чемпионат России по блицу. Победителем соревнований стал гроссмейстер Павел Понкратов.
Шахматист набрал 12,5 очка, опередив на одно очко ближайшего преследователя — Бориса Грачёва. Чтобы определить, кто из участников занял третье место, пришлось прибегнуть к подсчёту дополнительных показателей, поскольку по 11 очков набрали сразу четыре шахматиста: Сергей Рублёвский, Сергей Савицкий, Артём Тимофеев и Александр Шиманов. Последний в итоге и занял третье место.
В соревнованиях у женщин победу одержала Анастасия Бондарчук, набравшая 11,5 очка. Второй стала Наталья Погонина (11), а для выявления третьего победителя вновь пришлось считать дополнительные показатели среди трёх шахматисток, набравших 10,5 балла. Лучшими они оказались у Елены Томиловой.
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