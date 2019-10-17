АНОК признал Дину Аверину лучшей спортсменкой Европейских игр в Минске

На 26-й генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК), которая прошла в Дохе (Катар), назвали лучших спортсменов II Европейских игр в Минске (Беларусь). Обладательницей этой почётной награды стала российская гимнастка Дина Аверина. Об этом сообщает пресс-служба организации.



«Добавим ещё одну награду к растущей коллекции Дины Авериной — лучшей спортсменки Европейских игр 2019 года», — говорится в поздравительном сообщении.

Фото доступно в «твиттере» Inside the Games.

На соревнованиях в Минске россиянка завоевала три золотые медали: в многоборье, упражнениях с лентой и с обручем. Она также стала обладательницей серебряной награды в упражнениях с булавой и бронзовой – с мячом.



Лучшим спортсменом Европейских игр по версии АНОК признан итальянский лучник Мауро Несполи.