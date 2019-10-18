Россиянка Комиссарова, сломавшая позвоночник на ОИ-2014, отсудила 2 млн рублей

Российская фристайлистка Мария Комиссарова (после замужества — Чаадаева), получившая перелом позвоночника со смещением во время тренировки по ски-кроссу на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, добилась пересмотра суммы моральной компенсации от клиники, в которой проходила восстановление. Об этом сообщает «Р-Спорт».
Сумма компенсации была увеличена с 40 тыс. рублей до 2 млн рублей. Невский районный суд Санкт-Петербурга также обязал ООО «Научно-исследовательский институт физической реабилитации и новых реабилитационных технологий» выплатить штраф в размере 1 млн рублей.
До 2016 года спортсменка проходила реабилитацию в клинике доктора Блюма в Испании. Проводимые в ней занятия не привели к обещанному россиянке восстановлению двигательных функций бёдер и ног. Тогда спортсменка обратилась в суд, требуя 5 млн рублей за моральный ущерб и 51 млн рублей за убытки, понесённые в результате некачественного лечения.
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