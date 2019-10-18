Фигуристка Шаботова, сказавшая о пользе допинга, выиграла 1-й турнир за Украину
13-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова, сменившая спортивное гражданство на украинское, выиграла первый же турнир, в котором представляла другую страну. Она заняла первое место среди юниорок на соревнованиях Ice Star в Минске (Беларусь). Третьей стала россиянка Камила Султанмагомедова.
Фигурное катание. Ice Star. Минск
Юниорки. Итоговый результат
1. Анастасия Шаботова (Украина) – 174,76.
2. Нина Петрокина (Эстония) – 167,41.
3. Камила Султанмагомедова (Россия) – 166,65.
В начале года Шаботова оказалась в центре внимания, когда в ходе общения с болельщиками в своём «инстаграме» отметила, что для успешных выступлений нужно принимать допинг. В июле стало известно, что Анастасия получила разрешение выступать за Украину.
Российская фигуристка, сказавшая о пользе допинга, будет выступать за Украину
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