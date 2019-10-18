Фигуристка Константинова: я немножко тормоз

Российская фигуристка Станислава Константинова оценила итоги жеребьёвки короткой программы на этапе Гран-при Skate America. Она выйдет на лёд в Лас-Вегасе под последним, 12-м номером.
«Обычные эмоции от этого. Когда ты катаешься уже десять лет, постоянно выступаешь, то уже не обращаешь внимания на такие вещи и умеешь настраиваться на любой номер. Вообще, я больше люблю выступать вначале, но в последнее время заметила за собой одну тенденцию. Я немножко тормоз (смеётся). И теперь мне важно, чтобы было больше времени собраться.
Вчера питерские спортсмены добирались до Вегаса больше суток. Но за ночь мы успели отдохнуть, собраться с силами и подходим к турниру в отличном настроении», — цитирует Константинову Sport24.
Анна Щербакова будет выступать шестой, Елизавета Туктамышева — седьмой.
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