Слуцкая: нравятся нормальные названия, а не «фигурка», «огурчики», «помидорчики»

Двукратная чемпионка мира, призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая призналась, что ей не нравится, когда фигурное катание сокращённо называют «фигуркой».

«Главное, чтобы от названия не менялось качество. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Я вообще предпочитаю нормальные человеческие названия, выражения, а не «огурчики», «помидорчики» и «фигурки». Мне нравится полноценное название – то, каким этот вид спорта достоин называться», — цитирует Слуцкую Sports.ru.

Ранее россиянка Бетина Попопа рассказала о необычном сленге в фигурном катании. По её словам, чуть ли не для каждого движения используются особые обозначения: «вертолёт», «лопасти смерти», «жёрдочка», «уничтожитель позвоночника», «мясорубка» и ещё много чего.