Туктамышева хочет упростить короткую программу перед этапом Skate America

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева намерена отказаться от каскада «тройной флип — тройной тулуп» в короткой программе на первом этапе Гран-при по фигурному катанию — Skate America.

Как следует из заявки с планируемым контентом в программах на сайте Международного союза конькобежцев, 22-летняя спортсменка планирует вернуться к более привычной комбинации — каскаду из двух тройных тулупов. Потеря в базовой стоимости элементов после замены каскада составит 1,1 балла.

Россию в соревнованиях одиночниц представят Туктамышева, Анна Щербакова и Станислава Константинова. Щербакова будет выступать шестой, Туктамышева — седьмой, а Константинова — последней, 12-й.

У мужчин вторым на лёд выйдет Роман Савосин, девятым — Дмитрий Алиев. В соревнованиях спортивных пар Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин получили шестой стартовый номер.