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Щербакова в США планирует исполнить два четверных лутца в произвольной программе

Щербакова в США планирует исполнить два четверных лутца в произвольной программе
Другие / Фигурное катание 0

Действующая чемпионка России, дебютантка взрослого сезона 15-летняя Анна Щербакова готовится выполнить два четверных лутца в произвольной программе на первом этапе Гран-при по фигурному катанию — Skate America. Такой вывод можно сделать из её заявки с планируемым контентом в программах на сайте Международного союза конькобежцев.

Фигуристка собирается исполнить четверной лутц сольно и в каскаде с тройным тулупом. Пока на международных соревнованиях Щербаковой подобное не удавалось. Но на этапе Кубка России в Йошкар-Оле ей удалось выполнить два четверных лутца.

Россию в соревнованиях одиночниц представят Елизавета Туктамышева, Щербакова и Станислава Константинова. Щербакова будет выступать шестой, Туктамышева — седьмой, а Константинова — последней, 12-й.

Туктамышева хочет упростить короткую программу перед этапом Skate America
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