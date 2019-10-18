Щербакова в США планирует исполнить два четверных лутца в произвольной программе

Действующая чемпионка России, дебютантка взрослого сезона 15-летняя Анна Щербакова готовится выполнить два четверных лутца в произвольной программе на первом этапе Гран-при по фигурному катанию — Skate America. Такой вывод можно сделать из её заявки с планируемым контентом в программах на сайте Международного союза конькобежцев.



Фигуристка собирается исполнить четверной лутц сольно и в каскаде с тройным тулупом. Пока на международных соревнованиях Щербаковой подобное не удавалось. Но на этапе Кубка России в Йошкар-Оле ей удалось выполнить два четверных лутца.

Россию в соревнованиях одиночниц представят Елизавета Туктамышева, Щербакова и Станислава Константинова. Щербакова будет выступать шестой, Туктамышева — седьмой, а Константинова — последней, 12-й.