Бутырская прокомментировала четверные прыжки Медведевой со страховкой

Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская отреагировала на информацию о том, что российская фигуристка Евгения Медведева начала прыгать четверной сальхов со страховкой.

«Конечно, это легче, честно скажу. Человек, который держит, тоже прилагает усилия. Прыгать с удочкой и без – большая разница.

С удочкой и четверной можно сделать в зависимости от того, кто тебе помогает. Многие учат тройные прыжки на удочках. Кому-то это помогает понять процесс. Чтобы не бояться, почувствовать правильную группировку. Это ведь определённое обучение. Кому-то она вообще не подходит, но тренировка на ней всё равно даёт какой-то положительный эффект.

У Евгении неправильное ребро на лутце? Ребро на лутце есть и, скорее всего, будет, потому что очень сложно переучить человека. Это уже привычка. Есть, конечно, уникальные люди, которые могут это исправить, но это очень сложно.

На другие прыжки эта ошибка не распространяется, она касается только тройного лутца. Единственное, лутц похож на флип. Они отличаются только ребром. Но, допустим, к четверному сальхову это отношения не имеет», – цитирует Бутырскую «Спорт день за днём».