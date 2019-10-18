Фигуристка Леонова победила на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию Алёна Леонова заняла первое место на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

За короткую и произвольную программы спортсменка в сумме набрала 195,96 балла. Серебро завоевала Анастасия Гулякова (187,20). Призовую тройку замкнула Елизавета Нугуманова (186,28).

Мемориал Панина-Коломенкина. Санкт-Петербург

Женщины. Итоговое положение



1. Алёна Леонова – 195,96

2. Анастасия Гулякова – 187,20

3. Елизавета Нугуманова – 186,28

4. Станислава Молчанова – 178,13

5. Мария Талалайкина – 178,13

6. Алёна Дейнеко – 171,16



Произвольная программа



1. Алёна Леонова – 127,39

2. Елизавета Нугуманова – 124,41

3. Анастасия Гулякова – 120,15

4. Станислава Молчанова – 120,03

5. Мария Талалайкина – 116,45

6. Алёна Дейнеко – 111,00.