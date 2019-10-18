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Фигуристка Леонова победила на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге

Фигуристка Леонова победила на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге
Другие / Фигурное катание 0

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию Алёна Леонова заняла первое место на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

За короткую и произвольную программы спортсменка в сумме набрала 195,96 балла. Серебро завоевала Анастасия Гулякова (187,20). Призовую тройку замкнула Елизавета Нугуманова (186,28).

Мемориал Панина-Коломенкина. Санкт-Петербург
Женщины. Итоговое положение

1. Алёна Леонова – 195,96
2. Анастасия Гулякова – 187,20
3. Елизавета Нугуманова – 186,28
4. Станислава Молчанова – 178,13
5. Мария Талалайкина – 178,13
6. Алёна Дейнеко – 171,16

Произвольная программа

1. Алёна Леонова – 127,39
2. Елизавета Нугуманова – 124,41
3. Анастасия Гулякова – 120,15
4. Станислава Молчанова – 120,03
5. Мария Талалайкина – 116,45
6. Алёна Дейнеко – 111,00.

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