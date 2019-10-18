Джонс: российские регбисты на Кубке мира заставили нас гордиться собой и страной

Главный тренер сборной России по регби Лин Джонс заявил, что на Кубке мира в Японии его подопечные показали уровень игры, который позволяет гордиться ими и страной.

На турнире в Японии российская команда проиграла все четыре матча группового этапа с общей разницей мячей 19:160. Сборная России по регби выступила в финальной части Кубка мира во второй раз в истории.

«Спасибо большое за то, что доверили мне повезти сборную Россию на Кубок мира и постараться показать хорошую игру. Был очень сложный год, было много работы, но мы также получили и много удовлетворения. Я хотел бы поблагодарить клубы, которые пожертвовали своими показателями, отдав в сборную своих лучших игроков. Попадание на Кубок мира означало для нас, что мы должны повысить уровень своей игры, чтобы стараться на равных играть с лучшими командами мира. Я хотел бы, чтобы игроки получили самый большой опыт в своей карьере.

Самое важное для игроков — попадание в сборную, несмотря на то, сколько они получают денег. Это повышает ответственность за качество игры. Нам было очень сложно что-то поменять в составе за четыре дня перерыва между играми. Игроки заставили нас гордиться собой и страной. Все наши игроки получили опыт участия в Кубке мира. Но следует признать, что скорость принятия решений игроками сборных первого эшелона создаёт для нас определённые проблемы», — цитирует Джонса РИА «Новости».