Поздняков: надо делать всё для укрепления неприязни к допингу среди спортсменов

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что национальные олимпийские комитеты (НОК) должны прилагать максимум усилий для укрепления культуры нетерпимости к допингу среди спортсменов.
«В большинстве стран есть антидопинговые агентства, но мы убеждены, что национальные олимпийские комитеты также должны прилагать максимум усилий для укрепления культуры нетерпимости к допингу среди спортсменов, особенно юного возраста.
Одним из путей продвижения идеи нулевой терпимости к допингу являются семинары и специализированные форумы, где спортсменам объясняют важность чистого спорта и антидопинга.
Я твёрдо верю, что антидопинговое просвещение молодых атлетов в значительной степени способствует развитию здоровой и чистой спортивной среды», — цитирует Позднякова официальный сайт ОКР.
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