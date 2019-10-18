В Москве пройдёт один из самых крупных турниров по сквошу в истории России

19-20 октября в сквош-клубе «Москва» пройдёт самый массовый турнир в истории сквоша Москвы и один из самых крупных — в России.
Moscow Squash Open 2019 соберёт на кортах сильнейших игроков из России, США, Великобритании, Беларуси и Украины. В соревнованиях примут участие 170 спортсменов, которые будут разделены на восемь категорий. Зрителей ждут эксклюзивные призы, именные майки и различные стильные активити.
Триумфаторами прошлогоднего турнира в категории А стали Константин Рыбальченко, сильнейший сквошист Украины, и Ирина Беляева, многократная чемпионка России и легенда российского сквоша. Ирина примет участие и в Moscow Squash Open 2019.
Для зрителей предусмотрены места для просмотра важнейших матчей: трибуны, балкон и онлайн-трансляции, бар с едой и напитками, зона отдыха, настольные игры. Все желающие смогут поиграть в бадминтон и настольный футбол. Вход на матчи – свободный.
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