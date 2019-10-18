Ягудин: уверен, что увижу фигуриста, который сделает прыжок в пять оборотов

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин считает, что во всех видах фигурного катания, кроме танцев на льду, в будущем должна превалировать техническая сторона.

«Я за техническую сторону фигурного катания. У нас есть танцы на льду, чтобы увидеть качество катания, скольжения по льду и артистизма. Танцев для этого вполне достаточно. При этом мне хочется увидеть элементы в четыре оборота в парном катании, я хочу увидеть четверные прыжки, много четверных прыжков в мужском одиночном катании. Я хочу видеть четверные прыжки и тройные аксели на женских соревнованиях. Это то, что привлекает людей, а не просто танцы на льду.

На 99% уверен, что увижу фигуриста, который сделает прыжок в пять оборотов. Практически уверен в этом. Что касается женщин, не сомневаюсь, что скоро все девушки будут прыгать четверные. Без проблем. Возможно не те, которые сейчас лидируют на мировой арене, а новое поколение», — сказал Ягудин Olympic Channel.