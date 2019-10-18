Бутырская: каждая фигуристка в этом сезоне должна удивлять

Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская прокомментировала намерение действующей чемпионки России Анны Щербаковой выполнить в рамках первого этапа нового сезона Гран-при Skate America два четверных лутца в произвольной программе.
«Она намерена выполнить в произвольной программе сразу два четверных лутца, сольно и в каскаде с тройным тулупом. Должны получиться красивые прыжки с пролётом. Да, раньше этого никто не делал, но возьмите ещё одну 15-летнюю фигуристку — Александру Трусову, которая выполнила четыре четверных за один прокат. Поэтому удивляться нечему. Щербакова и Трусова — сверстницы, они ещё не до конца оформились физически, и им придётся соревноваться друг с другом. Так что каждая фигуристка в этом сезоне должна удивлять. Кто больше всех удивит, тот и поедет на чемпионаты мира и Европы.
Несмотря на возраст, Щербакова — достаточно опытная фигуристка. У неё за плечами немало серьёзных турниров. Давайте не забывать, что она является действующей чемпионкой страны. Дрогнуть Анна точно не должна. Она знает, как выступать перед большим количеством болельщиков, и понимает, что необходимо отбираться в финал Гран-при», — приводит слова Бутырской RT.
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