Федерации регби России продлила контракт с главным тренером сборной Джонсом

На очередном заседании Высшего совета Федерации регби России, которое прошло в Москве, было принято решение о продлении контракта с главным тренером сборной России по регби Лином Джонсом.



Высший совет признал работу тренерского штаба во главе с Джонсом удовлетворительной и одобрил продление контракта в соответствии с условиями действующего договора. Напомним, контракт с валлийским специалистом был подписан 3 августа 2018 года по схеме «1,5 плюс 2 года».

Наставник сборной России подчеркнул, что в ближайшие четыре года надо продолжать работать в том же темпе и омолаживать команду.

«Я горжусь ребятами, мы положили одну из самых быстрых попыток на Кубке мира. Из восьми таймов на Кубке мира мы сыграли хорошо семь, провалив лишь один. Чтобы повысить свой уровень, мы должны больше играть и провести минимум два матча перед чемпионатом Европы. Если мы хотим улучшить свои показатели, то ближайшие четыре года мы должны работать в том же темпе, снижать средний возраст команды, привлекать молодых ребят», — приводит слова Джонса пресс-служба Федерации регби России.



До 30 ноября тренерский штаб сборной России должен представить подробный план подготовки к чемпионату Европы 2020 года, который стартует 1 февраля матчем с Испанией.