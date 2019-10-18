Войнова стала десятикратной чемпионкой Европы по велоспорту на треке
Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года, четырёхкратная чемпионка мира по велоспорту на треке россиянка Анастасия Войнова завоевала золотую медаль в индивидуальном спринте на чемпионате Европы, который проходит в Апелдорне (Нидерланды).
Войнова в финале в двух заездах победила представительницу Украины Алёну Старикову. Россиянка стала десятикратной чемпионкой Европы, также на её счету две серебряные и одна бронзовая награда континентальных первенств.
Бронзовым призёром стала Леа Софи Фридрих из Германии. Ещё одна россиянка Дарья Шмелёва заняла восьмое место.
Ранее на чемпионате Европы – 2019 Войнова завоевала золотую медаль в командном спринте вместе со Шмелёвой
Чемпионат Европы в Апелдорне завершится 20 октября.
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