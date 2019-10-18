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Войнова стала десятикратной чемпионкой Европы по велоспорту на треке

Войнова стала десятикратной чемпионкой Европы по велоспорту на треке
Другие / Велоспорт 0

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года, четырёхкратная чемпионка мира по велоспорту на треке россиянка Анастасия Войнова завоевала золотую медаль в индивидуальном спринте на чемпионате Европы, который проходит в Апелдорне (Нидерланды).

Войнова в финале в двух заездах победила представительницу Украины Алёну Старикову. Россиянка стала десятикратной чемпионкой Европы, также на её счету две серебряные и одна бронзовая награда континентальных первенств.

Бронзовым призёром стала Леа Софи Фридрих из Германии. Ещё одна россиянка Дарья Шмелёва заняла восьмое место.

Ранее на чемпионате Европы – 2019 Войнова завоевала золотую медаль в командном спринте вместе со Шмелёвой

Чемпионат Европы в Апелдорне завершится 20 октября.

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