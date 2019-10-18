Большунов: считаю, что в лыжных гонках командная тактика имеет смысл

Многократный призер чемпионатов мира и Олимпийских игр российский лыжник Александр Большунов не считает, что он лучше выступил бы на чемпионате мира — 2019, если бы сосредоточился на 2–3 дистанциях, а не бежал все шесть.
«Когда я готов, когда я в хорошей форме, я могу хорошо бежать как дистанции, так и спринт. И даже если бежать все шесть гонок, во всех шести я могу бороться за победу. И для себя не вижу преимуществ в том, чтобы подводиться к какой-то одной гонке. Далеко не факт, что в таком случае я бы её лучше пробежал. Да даже если бы я бежал половину программы, то я не считаю, что показал бы лучший результат.
Почему тогда норвежцы не бегут всю программу? Просто у них очень сильная команда, и им приходится кого-то ставить на одни гонки, кого-то — на другие. Плюс у них заранее распределены роли: сегодня Холлунн убегает, завтра — Рёте, послезавтра — Сундбю. Не говорю, что у нас команда слабая, но у нас нет такого, чтобы кто-то на кого-то работал и кто-то кому-то помогал. А, конечно, хотелось бы! Я считаю, что в лыжных гонках командная тактика имеет смысл, как и в других видах спорта, к слову», — приводит слова Большунова «Лыжный спорт».
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