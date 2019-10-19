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Ватерполисты «Синтеза» проиграли второй матч на групповом этапе Лиги чемпионов

Ватерполисты «Синтеза» проиграли второй матч на групповом этапе Лиги чемпионов
Другие / Водные виды спорта 0

Ватерполисты казанского «Синтеза» уступили греческому «Олимпиакосу» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, в стартовом матче группового этапа «Синтез» со счётом 10:13 проиграл венгерскому «Шольноку». Другими соперникам «Синтеза» по группе Лиги чемпионов являются хорватские «Юг» и «Ядран», «Барселонетта» из Испании, немецкий «Шпандау», и «Ядран Карине» из Черногории.

29 октября казанский клуб примет у себя дома хорватский «Ядран», который опережает «Синтез» в турнирной таблице за счёт ничьи, разыгранной сегодня со «Шпандау» (12:12).

Водное поло. Лига чемпионов. Мужчины. Групповой раунд. Второй тур

«Синтез» (Казань) — «Олимпиакос» (Греция) — 8:10 (4:5, 2:3, 2:1, 0:1).

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