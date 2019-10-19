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После короткой программы Алиев второй, Савосин — 12-й

После короткой программы Алиев второй, Савосин — 12-й
Другие / Фигурное катание 0

Российский фигурист Дмитрий Алиев набрал 96,57 балла за выступление в короткой программе на Гран-при в Лас-Вегасе. На данный момент он идёт на 2-м месте.

Лидирует американец Натан Чен, набравший 102,71 балла.

Лас-Вегас (США) Гран-при Skate America

Мужчины

Коротка программа

1. Натан Чен (США) — 102,71

2. Дмитрий Алиев (Россия) — 96,57

3. Киган Мессинг (Канада) — 96,34

4. Джейсон Браун (США) — 83,45

5. Михал Бржезина (Чехия) — 81,11

6. Алексей Быченко (Израиль) — 79,76…

12. Роман Савосин (Россия) — 57,92

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