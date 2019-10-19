После короткой программы Алиев второй, Савосин — 12-й

Российский фигурист Дмитрий Алиев набрал 96,57 балла за выступление в короткой программе на Гран-при в Лас-Вегасе. На данный момент он идёт на 2-м месте.



Лидирует американец Натан Чен, набравший 102,71 балла.



Лас-Вегас (США) Гран-при Skate America



Мужчины



Коротка программа



1. Натан Чен (США) — 102,71



2. Дмитрий Алиев (Россия) — 96,57



3. Киган Мессинг (Канада) — 96,34



4. Джейсон Браун (США) — 83,45



5. Михал Бржезина (Чехия) — 81,11



6. Алексей Быченко (Израиль) — 79,76…



12. Роман Савосин (Россия) — 57,92