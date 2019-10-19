Васильев: Павлюченко и Ходыкина можно поздравить с хорошим прокатом

Тренер, трехкратный чемпион мира по фигурному катанию Олег Васильев прокомментировал выступление Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина, подчеркнув, что их можно поздравить с хорошим прокатом короткой программы на Гран-при в Лас-Вегасе. Российская пара занимает после выступления второе место.

«Есть две-три пары, которые могут представлять интерес, У участников было много ошибок, надо отметить, что добираться до Лас-Вегаса было тяжело, на перекладных практически. Проще только тем, кто живет в Северной Америке. Наших ребят можно поздравить с хорошим прокатом, держим за них кулаки», — приводит слова Васильева Тасс.

Произвольную программу спортивные пары представят в ночь на понедельник. Этап Гран-при в Лас-Вегасе завершится в ночь на 21 октября.



