Васильев: Павлюченко и Ходыкина можно поздравить с хорошим прокатом
Тренер, трехкратный чемпион мира по фигурному катанию Олег Васильев прокомментировал выступление Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина, подчеркнув, что их можно поздравить с хорошим прокатом короткой программы на Гран-при в Лас-Вегасе. Российская пара занимает после выступления второе место.
«Есть две-три пары, которые могут представлять интерес, У участников было много ошибок, надо отметить, что добираться до Лас-Вегаса было тяжело, на перекладных практически. Проще только тем, кто живет в Северной Америке. Наших ребят можно поздравить с хорошим прокатом, держим за них кулаки», — приводит слова Васильева Тасс.
Произвольную программу спортивные пары представят в ночь на понедельник. Этап Гран-при в Лас-Вегасе завершится в ночь на 21 октября.
Павлюченко и Ходыкин — вторые после короткой программы на Skate America
- 19 октября 2019
-
03:07
-
02:28
-
02:21
-
02:04
-
01:01
-
00:59
-
00:33
-
00:19
- 18 октября 2019
-
23:05
-
22:24
-
22:09
-
20:48
-
20:14
-
19:59
-
19:36
-
18:43
-
17:44
-
17:19
-
17:14
-
16:59
-
16:38
-
15:48
-
14:27
-
13:29
-
12:37
-
11:51
-
11:22
-
10:27
-
09:55
-
09:18
-
09:18
-
09:11
-
08:52
-
00:31
- 17 октября 2019
-
23:15
Партнерский контент