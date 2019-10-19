Алиев: ошибку на четверном тулупе нужно было спасать чистым тройным

Серебряный призер чемпионата Европы 2018 в Москве Дмитрий Алиев прокомментировал своё выступление в короткой программе на Гран-при Skate America в Лас-Вегасе. За своё выступление Алиев получил 96,57 балла, что позволило ему занять второе место.



«В целом всё прошло хорошо. Эмоции после выхода со льда были положительные. Когда совершил ошибку на четверном тулупе, понял, что нужно брать все в свои руки и исполнять чисто тройной аксель, не теряя больше никаких баллов. Прокат назову хорошим, отлично поработали. Завтра нужно выступить так же.



Да, ошибка небольшая. Не знаю, может быть, рано поверил в то, что его уже сделал. Уже в воздухе понимал, что хорошо исполняю, и чуть подрасслабился. Когда в воздухе немножко в конце даешь расслабление, больше получается прыжок на кайф, исполняется легче. А так рано поверил, что уже буду стоять, а потом понял, что нужно спасать, сделал тройку и выехал.



96 баллов? Конечно, радует. Радует проделанная сегодня работа. Сказывается подготовка, и просто рад прокату.



Постановка? Это рок-опера Моцарта, роль самого Моцарта, о его жизни. В середине программы я задыхаюсь — это и в опере было так поставлено, был сложный период, когда он остался практически никем. Просто роль Моцарта.



В тот сезон вообще не хочу смотреть. К этому сезону подхожу иначе, с другой головой. Вперёд заглядывать не хочу, поэтому пока работаю. Мне всё нравится, с удовольствием прихожу на тренировки и работаю», — приводит слова Алиева Sport24.

Васильев: Павлюченко и Ходыкина можно поздравить с хорошим прокатом